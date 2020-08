Le pagelle di Gasperini - a un passo dall'impresa esce dalla Champions all'ultima curva

Fino agli ultimi minuti ha sognato di entrare nella storia del club oltre che di regalare una gioia immensa al popolo atalantino che ormai lo ha adottato come uno di famiglia. Gian Piero Gasperini però, si è dovuto arrendere "all'ultima curva" come ha scritto "La Gazzetta dello Sport, troppo forte il PSG e troppo stanca la Dea. Per Il Corriere della Sera la sua resta comunque una "grande impresa" mentre per Tuttosport "per novanta minuti disegna un'Atalanta che soffre e che molamia". Il Corriere dello Sport saluta i nerazzurri scrivendo dell'allenatore: "Passano i campioni, ma la squadra vera è l'Atalanta". Infine TMW riporta un giudizio più severo criticando la scelta di Da Riva invece di inserire un difensore in più per provare a portare in fondo l''1-0.

I voti:

TMW: 5,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5