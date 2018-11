Le pagelle di Gasperini: errore all'intervallo. Perché togliere Zapata?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un primo tempo praticamente perfetto, poi un black out che è costato carissimo all'Atalanta. Gian Piero Gasperini ha le sue colpe nella rimonta subita dai suoi al Castellani contro l'Empoli, a cominciare dai due cambi fatti all'intervallo, con le uscite di Toloi (per un problemino muscolare) e soprattutto Duvan Zapata che avrebbe meritato di restare in campo anche nella ripresa. L'ingresso in campo di Pasalic non ha convinto e il tecnico deve riflettere su questo e non ripetere l'errore anche in futuro.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5