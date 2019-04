Le pagelle di Gasperini: il migliore in campo che non sbaglia (quasi) mai

© foto di www.imagephotoagency.it

La volata dell'Atalanta è merito soprattutto del suo condottiero in panchina. Gian Piero Gasperini sta trascinando i nerazzurri a compiere un'impresa storica, che potrebbe raddoppiare in caso di vittoria della Coppa Italia. Una stagione da incorniciare si vede anche nelle giornate meno positive. Il Corriere di Bergamo lo definisce: "Il migliore in campo". La Gazzetta dello Sport sottolinea: "Aggiunge un capitolo al suo manuale sull'arte della vittoria: questo è il successo della pazienza". Il Corriere dello Sport pone l'accento su una qualità del tecnico bergamasco: "Nella ripresa ha azzeccato, come da copione, i cambi".

I voti

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere di Bergamo: 7