Le pagelle di Gasperini: la squadra ci prova, ma con poca qualità

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gian Piero Gasperini non riesce a scuotere l'Atalanta, che ci prova ma gioca con poca qualità al cospetto della Sampdoria. Il tecnico piemontese fa giocare la squadra ma i punti rimangono nel cassetto e in questo momento la Dea fatica, ferma a quel quart'ultimo posto in classifica che costringe anche a cambiare obiettivi, come dichiarato dal tecnico stesso a fine partita.

Gazzetta dello Sport: voto 6

Corriere della Sera: voto 6

Corriere dello Sport: voto 5,5

Tuttosport: voto 5