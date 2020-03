Le pagelle di Gasperini: non fa barricate, scrive un nuovo capitolo della leggenda

Josip Ilicic, ok. Ma l’Atalanta che batte il Valencia e passa ai quarti di finale di Champions League è anche e soprattutto una creatura di Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea premiato, come lo sloveno, anche dal sontuoso 10 in pagella di Tuttosport. “Non fa barricate - scrive il quotidiano torinese - anzi, vuole vincere anche in trasferta per far crescere sempre di più la consapevolezza del gruppo”. La Gazzetta dello Sport sceglie invece l’8 (“Ha una macchina da gol, si sa”) mentre per il Corriere dello Sport il tecnico di Grugliasco “scrive un nuovo capitolo della leggenda Dea”.

