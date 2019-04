Le pagelle di Gasperini: pioggia di 7. Cambia il volto alla gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini vince nettamente il duello alla distanza con Carlo Ancelotti. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella, anche se il voto sarebbe potuto essere più alto. "Mezzo voto in meno per il suo solito nervosismo. Ma corregge bene in corsa sistemando la difesa con Palomino e l'attacco con Ilicic. Anche senza lui in panca la squadra va che è un piacere". Stesso voto dal Corriere di Bergamo: "La squadra esce alla distanza e va prendere il Milan al quarto posto. Con tanti saluti al turnover per la coppa di giovedì. Il tecnico vuole rimanere a galla dappertutto e, al momento, ha ragione lui. Come spesso gli accade". Anche per Tuttosport Gasperini è da 7 in pagella: "Ha cambiato volto al match con l'ingresso di Ilicic che ha permesso all'Atalanta di portare a casa un'altra vittoria. Si fa espellere per proteste".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere di Bergamo: 7