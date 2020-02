© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini sfata il tabù Franchi, conquista tre punti a dir poco preziosi per la corsa Champions e si prende infine una bella rivincita nei confronti del pubblico fiorentino. "Non aveva mai vinto a Firenze. Indovina tutte le mosse. Ormai potrebbe pilotare la sua Atalanta a occhi chiusi. Ne è totalmente padrone", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla vittoria della sua Atalanta contro la Fiorentina: 2-1 firmato Zapata-Malinovskyi. Quale modo migliore di festeggiare la Panchina d'Oro, d'altronde, se non un successo meritato su un campo finora letteralmente stregato? Più che un bacione, lui a Firenze porta (via) così l'intero bottino.

Questi tutti i voti di Gian Piero Gasperini:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoAtalanta: 7