Le pagelle di Gasperini: ritrova la sua Dea e torna Gasp il Grande

La sua Atalanta spazza via i dubbi già nel primo tempo e Gian Piero Gasperini scaccia via i fantasmi danesi di agosto. Nel 4-0 rifilato ieri al Midtjylland, l’allenatore “ritrova - scrive la rosea - la sua Dea”, dopo quella di Napoli, una giornata no. 7,5 per il Corriere dello Sport: “l’Atalanta torna a essere a tutti gli effetti lo squadrone di Gasp il Grande”. Non ci poteva essere inizio migliore, scrive Tuttosport, che ricorda come l’anno scorso la squadra bergamasca avesse iniziato sì il suo cammino in Champions con un poker, ma subito.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5.

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8