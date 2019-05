Le pagelle di Gasperini: sindrome Ajax, per ora resta splendido perdente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era alla prima finale di una competizione, Gian Piero Gasperini ha da recriminare visto il fallo di mani di Bastos non punito dall'arbitro Banti. "I due pali colpiti da De Roon e dal Papu potevano avere migliore sorte e, probabilmente, un 1-0 avrebbe fatto girare la partita in favore dei nerazzurri", il giudizio di TMW che poi aggiunge: "A posteriori l'idea di tenersi i cambi per il supplementare poteva essere una mossa vincente, un peccato non avere a disposizione un centravanti supplente di uno Zapata non in serata di grazia". Sufficiente il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come "i cori della sua curva lo rincuorano per l'amarezza". Il Corriere dello Sport scrive invece: "La sindrome Ajax colpisce sul più bello la sua bella Atalanta, Gasp per ora resta uno splendido perdente".

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Il Messaggero: 6