© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un po' rivincita contro quel che poteva essere, tanto soddisfazione per quel che è: l'Atalanta batte la Juventus, nel segno di Gian Piero Gasperini. Il tecnico è il valore aggiunto di una squadra in forma come nessun altra a livello italiano. Anzi, forse qualcosa in più, come evidenzia La Gazzetta dello Sport: "Solo Real e Barça avevano battuto la Juve 3-0". Ovvio, di conseguenza, che i voti alti fiocchino per Gasperson: si arriva fino al 10. E ora gli orobici possono anche sognare di vincere la Coppa Italia.