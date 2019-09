© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sua Atalanta ha il "sangue agli occhi" per almeno 45 minuti, scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Il Gomez 'passeggiante' è un'invenzione che paga, così come il turn-over (ben otto cambi rispetto alla partita di Roma) si dimostra scelta vincente e convincente in vista della Champions League. "Gian Piero Gasperini - evidenziamo noi di TMW - surclassa De Zerbi", la sua macchina non si è affatto inceppata dopo l'incidente di Zagabria ed è pronta a regalare ai tifosi nerazzurri tante nuove soddisfazioni. Tutti 8 in pagella quindi per lui, niente di più e niente di meno.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

TuttoAtalanta.com: 8