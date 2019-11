© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Costretto a rinunciare a Luis Muriel, Gian Piero Gasperini ha tentato dal primo minuto la carta Barrow. Per uno scherzo del destino, l'attaccante nerazzurro aveva sul suo piede la palla del vantaggio ma ha calciato il rigore sulla traversa. Per il resto poco da dire al tecnico nerazzurro con la sua Atalanta che per un'ora abbondante di gioco ha tenuto testa e fatto la partita contro la Juventus. "Rinuncia a Muriel per scelta tecnica e la scelta non paga - il commento di TMW - visto che Barrow lo "tradisce" dal dischetto. Appena i suoi passano in vantaggio inserisce il colombiano che però non riesce a incidere".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6