Le pagelle di Gasperini: troppo Liverpool per la sua Atalanta, brutta aria in Europa

Serata da dimenticare per Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta, travolti dal Liverpool in un pesante 5-0. E il tecnico, inevitabilmente, finisce dietro la lavagna. Il giudizio più netto dei tre quotidiani sportivi è quello de La Gazzetta dello Sport col suo 4,5: “Comincia a perderla sulle fasce, le assenze pesano ma non spiegano tutto”. Troppo Liverpool per l’Atalanta, scrive il Corriere dello Sport (5), mentre Tuttosport evidenzia che in Europa tira una brutta aria. E questa volta Gasp non riesce a invertire l’inerzia della partita.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5