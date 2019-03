© foto di Giacomo Morini

Il Gian Piero Gasperini allenatore non si può certo discutere, visto che la sua Atalanta continua a volare e ha preso tre punti fondamentali, in chiave europea, ieri a Marassi contro la Sampdoria, ma il suo brutto gesto, con la spinta al segretario dei doriani, Massimo Ienca, nel tunnel che porta agli spogliatoi, non è certo passata inosservata. Il rosso arrivato per proteste al momento del calcio di rigore assegnato ai padroni di casa era già un campanello d'allarme, ciò che è successo dopo ha rovinato il suo pomeriggio che guardando la sua squadra in campo sarebbe dovuto essere semplicemente perfetto.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6