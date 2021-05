Le pagelle di Gattuso: avrebbe voluto salutare da trionfatore e invece lascia Napoli da sconfitto

vedi letture

Avrebbe voluto lasciare in dote la Champions League, invece con il Verona è arrivato solo un pari che al Napoli è costato caro. E i quotidiani bocciano la gestione di Gennaro Gattuso contro l'Hellas. 5,5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "La squadra si squaglia e lui non riesce a trovare soluzioni alternative, specie in mediana dove la palla gira troppo lenta". Voto 4 dal Corriere dello Sport: "Come ai tempi del Milan: fuori dalla Champions per un punto. Già, ma questa volta è anche peggio: fallisce l’occasione a porta vuota. Squadra oberata dalla tensione, a tratti fantasma: sembrava che in orbita dovesse andare il Verona. Avrebbe voluto salutare da trionfatore e invece lascia Napoli da sconfitto".

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 4

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 6