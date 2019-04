© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post gara della sfida contro il Torino Rino Gattuso ha parlato di figuracce. Figuracce che il Milan in questo momento non può però permettersi e la tristezza della vigilia, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, non era strategia ma pura verità. Nelle prossime quattro partite i rossoneri si giocano tanto, anche relativamente al futuro, e serve un cambio di marcia il prima possibile.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5