Le pagelle di Gattuso: gioca sempre per vincere. Ma pareggia la gara del cuore

'La gara del cuore', come la definisce Il Corriere della Sera oggi in edicola, finisce il parità. Una buona prova allenante per la Champions. Una squadra che gioca sempre per vincere, come racconta La Gazzetta dello Sport e che ieri sera "avrebbe meritato forse qualcosa di più", commenta Tuttomercatoweb.com: Per questo Gennaro Gattuso è promosso ancora una volta da tutti i media, col voto più basso che arriva da Tuttosport. Solo 6 per Ringhio, perché "una distrazione della difesa e un rigore gli negano la gioia di battere la sua ex squadra".

I VOTI DI GATTUSO

Tuttomercatoweb 6.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 6

Corriere della Sera 6.5

Repubblica 7