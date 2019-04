© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan stenta a ripartire e il solo punto conquistato nelle ultime tre giornate ha messo a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Rino Gattuso non può certo dormire sonni tranquilli e la sua rivoluzione, di modulo e di ruoli, non decolla anche a causa dell'infortunio occorso a Paquetà nel primo tempo. I rossoneri hanno sofferto e non sono riusciti a far girare palla come avrebbero dovuto, anche per colpa di una condizione fisica da rivedere in vista del rush finale della stagione.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

QS: 5

Tuttosport: 5