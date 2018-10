Le pagelle di Gattuso: "Non sa più cosa fare". Samp e Genoa decisive

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La sua panchina non scricchiola, almeno questo è quello che dice il Milan, ma Rino Gattuso è apparso veramente sconsolato e con poche idee per ripartire nella conferenza stampa post gara della sfida contro il Betis. "Non so più cosa fare", le parole del tecnico, che si giocherà tutto nelle gare con le due genovesi. Prima al Samp, poi il Genoa, entrambe a San Siro, per non terminare la sua avventura da allenatore rossonero ben prima di Natale.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4