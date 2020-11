Le pagelle di Gattuso - Turnover massiccio, forse pure troppo per i meccanismi del suo Napoli

Tanto (troppo?) turnover, per Gennaro Gattuso nel successo del suo Napoli contro il Rijeka. 3 punti fondamentali, ma che hanno esposto gli azzurri a diversi rischi. Merita ovunque la sufficienza, l’allenatore partenopeo, ma Tuttosport sottolinea come “poi sia la panchina a salvare il risultato”. Per la Gazzetta “il primo tempo è da dimenticare”, mentre il Corriere dello Sport parla di “meccanismi che non filano lisci soprattutto a centrocampo” anche per via dei 7 cambi nella formazione iniziale. E soprattutto di alcuni uomini, il suo Napoli, non può farne a meno.

Le pagelle di Gattuso

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6

la Repubblica 6

Corriere della Sera 6,5