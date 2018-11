Le pagelle di Gattuso: zona Champions nonostante l'infermeria piena

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Rilanciato dalle due vittorie conquistate nel giro di tre giorni. Prima contro la Sampdoria, poi ai danni del Genoa. La panchina di Gennaro Gattuso torna a essere più che salda, col Milan che ora inizia a sentire la musichetta della Champions League visto il quarto posto in classifica. "Non convince a fondo la difesa a tre" secondo il Corriere della Sera, mentre La Gazzetta dello Sport scrive che "mette una pezza tattica ai guai, arrivare alla zona Champions con l'emergenza in infermeria non è male". Per Gattuso, ora, servirà mantenere la posizione valida per la massima competizione continentale.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 7

Milannews.it: 6,5