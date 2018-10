© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tecnica, velocità e gol. Gervinho è l'oro del Parma e anche senza l'infortunato Inglese i ducali sono riusciti a mettere in classifica altri tre punti, fondamentali per centrare la salvezza il prima possibile. L'ivoriano continua a incidere, continua a stupire tutti coloro che lo davano per finito. Fortuna per D'Aversa che la dirigenza gialloblù ha deciso di puntarci: con un Gervinho così sarà molto più semplice arrivare a 40 punti.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7