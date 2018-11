Le pagelle di Gervinho: dalla Cina è tornato un campione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gervinho torna al gol ed il Parma ritrova la vittoria. L'attaccante dei Ducali umilia la difesa del Torino e manda completamente in confusione Izzo e N'Koulou. Voto 7.5 per La Gazzetta dello Sport: "Un'iradiddio. Corsa e qualità. Si beve tutto tutto il campo come se fosse lungo 20 metri, non 100. Senza contromisure, ti stronza. Segna il primo gol e partecipa al secondo". Stesso voto per Tuttosport: "Fa ammattire i granata. Dalla Cina è tornato un grande giocatore. Un campione". Per TMW la sua prestazione è da 8 in pagella: "Approfitta dell'errore della difesa granata e fa 1-0. Dà il la all'azione del bis. Serve l'assist per un facile tris, che Inglese sbaglia. Potremmo continuare, ma chiudiamo con il pallonetto da 30 metri e fuori di mezzo che mette i brividi a Sirigu".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7,5

Parmalive.com: 7,5