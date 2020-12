Le pagelle di Gervinho: devastante e dominante. Anche a 33 anni

A Genova, il Parma conquista tre punti che sanno di ossigeno, nel 2-1 al Genoa di Maran. Merito soprattutto di Gervinho, autore di una doppietta. Utile in entrambe le fasi, in gol già dopo dieci minuti, l’ivoriano fa incetta di bei voti. 7 per La Gazzetta dello Sport: “Gara di grande qualità e accelerazioni devastanti”. Si sale a 7,5 per Tuttosport: “Letteralmente dominante. Anche a 33 anni sa fare la differenza”. E addirittura a 8 sulle pagine del Corriere dello Sport, che sottolinea come la sua prestazione dia tranquillità alla squadra di Liverani.

