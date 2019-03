© foto di www.imagephotoagency.it

La partita di Gervinho all'Olimpico non è di fatto mai iniziata e nella gara che per lui aveva il sapore di un derby, visto il suo passato alla Roma, non si è praticamente mai fatto notare. Zero accelerazioni nonostante il Parma si volesse affidare al contropiede. Giornata no per l'ivoriano che non ha impensierito la difesa della Lazio, risultando uno dei peggiori in campo in un pomeriggio che gli uomini di D'Aversa dovranno dimenticare il prima possibile.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5