Le pagelle di Gervinho: Marotta l'aveva pensata giusta, lo compri e amen. Non perde il vizio

Per il pomeriggio perfetto a Gervinho sono mancati soltanto i tre punti. I due gol, uno più bello dell'altro, lo stavano per rendere l'eroe di giornata in casa Parma. L'ex Roma è senza dubbio l'MVP del match di San Siro grazie ad una doppietta strepitosa contro l'Inter, come spesso gli capita, proprio la squadra che l'aveva cercato nel finale di mercato. Voto 7,5 per TMW e 8 per La Gazzetta dello Sport che ricorda proprio la recente possibilità di vestirsi di nerazzurro: "L'Inter è la vittima preferita. Marotta l'ha pensata giusta: lo compri e amen". Stesso voto dal Corriere della Sera: "L'età passa, il vizio di fare sempre gol non lo perde".

