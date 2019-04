© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma può sorridere dopo il pari di Reggio Emilia di ieri: oltre al punto che permette di muovere la classifica, c'è il rientro del bomber della squadra a dare ottimismo in vista del futuro. L'ingresso di Gervinho permette di creare qualche apprensione in più alla difesa del Sassuolo, ma la manovra del Parma è troppo caotica per organizzare una vera e propria controffensiva nella ripresa, nonostante l'ingresso dell'ivoriano.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 5

ParmaLive.com: 6

Tuttosport: 5,5