Le pagelle di Gervinho: sempre decisivo. Il Parma può sognare

Un altro gol, un'altra volta decisivo. Il Parma sogna, dopo 13 giornate è in piena zona Europa e a metà strada per raggiungere la quota 40 punti e il merito è anche di Gervinho, capace di fare la differenza partita dopo partita. Fortunato sul gol contro il Sassuolo dopo parata di Consigli e traversa travestita da uomo assist, ma la sua è stata una partita fatta di strappi e accelerazioni che hanno creato non pochi grattacapi alla difesa neroverde. D'Aversa si gode il suo top player e Faggiano può essere più che soddisfatto di averlo riportato in Italia.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

QS: 7,5