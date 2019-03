© foto di Daniele Buffa/Image Sport

O è il migliore in campo o finisce tra i peggiori. Non conosce mezze misure Gervinho, la cui prestazione contro il Genoa ha deluso le attese. Il Parma vince, ma il suo asso non brilla e fa arrabbiare anche il suo allenatore quando nel finale spreca il possibile 2-0. "Per egoismo", lo riprende La Gazzetta dello Sport, quotidiano per il quale la sua prova è da 5 in pagella. "Come faceva quando era in Premier League all'Arsenal", scriviamo invece noi di Tuttomercatoweb.com, il voto è lo stesso. Deludente.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Parmalive.com: 5