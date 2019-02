© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Cristiano Ronaldo, all'Allianz Stadium ha brillato anche la stella di Gervinho, che con la sua doppietta ha regalato al Parma una serata storica. Stesso voto di CR7, 8, dalla Gazzetta dello Sport: "Piazza immediatamente uno dei suoi devastanti coast to coast: arriva al tiro dal limite dell'area ma trova l'opposizione di Caceres. Segue un lungo letargo, il finale invece è uno show: gol di tacco a due passi da Perin e girata del 3-3 in piena area su assist di Inglese". Mezzo voto in più da TMW: "Allegri gli concede poco spazio e nel primo tempo il Parma lo sfrutta male. Ripresa da assoluto protagonista, col tacco realizza il gol del 2-3 e a tempo scaduto insacca di potenza uno storico pareggio per la sua compagine".

I voti dei quotidiani:

ParmaLive.com 8

La Gazzetta dello Sport 8

Tuttosport 7,5

La Stampa 8

Corriere della Sera 7,5

Tuttomercatoweb.com 8,5