Le pagelle di Gervinho: un gol di rara bellezza

Formazione ancora una volta rivoluzionata. Per la sfida sul campo del Torino, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha ancora una volta mescolato le carte: confermato il 4-4-2, con Callejon e Verdi esterni di centrocampo, stravolta la formazione. Torna dal primo minuto il capitano...

La 400esima in Serie A di Hamsik. E la prima dall'inizio di Luperto

Milan, i convocati per l'Atalanta: out Cutrone e Caldara, c'è Calhanoglu

Parte la nuova Italia under 15, al via la selezione Nord

Oggi in TV, la serie A ed i posticipi europei

Lazio, i convocati di Inzaghi: ancora out Berisha

Juve, Allegri lavora all'intesa CR7-Dybala: stasera in campo entrambi

Milan, Cutrone non recupera: il problema alla caviglia lo tiene fuori

Milan, Caldara out con l'Atalanta. Ma era già destinato alla panchina

Un gol da cineteca. La seconda rete del Parma contro il Cagliari, firmata Gervinho, è un vero capolavoro da vedere e rivedere, con l'ivoriano premiato con voti altissimi. "La cavalcata del 2-0 vale da sola il prezzo del biglietto", scrive La Gazzetta dello Sport . Per TMW la prestazione di Gervinho è da 7,5 in pagella: "Ogni volta che tocca la sfera è un pericolo. Al quindicesimo va vicino al gol saltando tutti. Poi nel secondo tempo lo fa davvero"

