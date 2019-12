© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I tre punti del Parma sul campo del Napoli portano la firma di Gervinho, autore della rete che vale il 2-1 finale. Ma c'è di più nella sua prestazione encomiabile. Un palo, due miracoli di Meret su di lui e tantissime sgroppate fanno della sua prestazione una prova da 7 in pagella, voto che gli abbiamo assegnato noi di Tuttomercatoweb.com. Mezzo voto in meno da Parmalive.com per qualche errore di troppo in avvio.

I quotidiani si allineano. Per La Gazzetta dello Sport l'ex Roma è il migliore in campo grazie alle sue assidue sgroppate e alla rete decisiva. Stessa idea quella del Corriere dello Sport, per il quale l'ivoriano "sembra eterno". Mezzo voto in meno da Tuttosport, che sottolinea come riesca sempre a scatenare il panico nella difesa azzurra. Infine un 7,5 anche dal Corriere della Sera.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Parmalive.com: 6,5