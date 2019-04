© foto di Federico Gaetano

Tra le poche note liete nella sconfitta casalinga del Parma contro l'Atalanta (1-3), c'è di certo il ritorno al gol di Gervinho. Arrivato in estate tra tanti mugugni, ormai i crociati (e la Serie A) non possono più fare a meno delle sue devastanti accelerazioni. Decimo sigillo stagionale, tanti acuti e una velocità supersonica, oltre a una palla meravigliosa - seppur non sfruttata - per il possibile bis di Ceravolo. La sua prestazione convincente, nonostante il ko finale, gli porta meritatamente tanti 6,5 e anche due 7 in pagella.

TMW 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport 7

ParmaLive 7