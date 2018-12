© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna dopo 403 giorni di assenza ma non ha dimenticato come si gioca, anzi. Crossa come sempre, regala due assist a Milik. Sfreccia sulla fascia. Ghoulam è fra i migliori in campo del Napoli. Voto 7.5 da Il Mattino: "Torna in campo dopo 403 giorni e tre operazioni chirurgiche. È titolare nella convinzione che se è pronto lo è pure per giocare dal primo minuto. Inizialmente prudente, talvolta ai suoi ardimentosi tuffi in avanti preferisce l'attesa. Quando osa, però, sfiora due volte il gol e fa due assist. E nel finale indossa la fascia". Mezzo voto in meno da TMW, ma la prestazione dell'algerino resta ottima: "Torna titolare dopo ben 403 giorni di assenza. Sfiora il gol direttamente da calcio d'angolo. Non ha dimenticato come si crossa, anzi. I suoi traversoni sono sempre un pericolo per la retroguardia del Frosinone. Nella ripresa si scatena e sforna due assist con i fiocchi per Milik. Un giocatore fondamentale tornato a disposizione di Ancelotti".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7,5