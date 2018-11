Le pagelle di Giaccherini: autogol comico. Fotografia del momento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un autogol comico, una stagione che non vuole proprio trovare il punto di svolta e la fotografia di tutte le difficoltà del Chievo nel suo appoggio di petto a Sorrentino che è costato il secondo gol. Emanuele Giaccherini ha vissuto un pomeriggio storto contro il Sassuolo al Bentegodi, così come del resto tutta la squadra di Giampiero Ventura che deve fare un vero e proprio miracolo per cercare di restare aggrappata alla Serie A, o almeno per provare a togliere il segno meno dalla classifica a partire dalla prossima giornata.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Repubblica: 5