© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Chievo si aggrappa al talento di Emanuele Giaccherini per sognare ancora la salvezza. L'esterno ex Napoli è il vero trascinatore della squadra. Voto 7 dalla Gazzetta dello Sport: "Molto abile a muoversi tra le linee. Realizza anche un euro-gol. Lui ci crede ancora nella salvezza". Stesso voto anche da TMW: "I suoi movimenti tra le linee mandano in difficoltà la difesa dell'Empoli. Firma un bel gol e prova a trascinare i compagni fino all'ultimo".

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7

Corriere di Verona 7,5

Tuttomercatoweb.com 7