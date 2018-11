Le pagelle di Giampaolo: difesa adesso colabrodo. Molti passi indietro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da super difesa, tra le migliori d'Europa, a retroguardia colabrodo nel giro di una settimana. Dopo le tre sberle prese dal Milan a San Siro ieri a Marassi la Sampdoria ha subito altri quattro gol e Marco Giampaolo deve correre subito ai ripari per non rischiare di buttare via un ottimo inizio di stagione. Pomeriggio da dimenticare per il tecnico blucerchiato che non ha azzeccato niente per tutto l'arco della gara.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5