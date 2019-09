© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan di Giampaolo tocca il punto più profondo. Contro la Fiorentina il tecnico sbaglia tutte le scelte, provando poi a rimediare a gara in corso, togliendo Kessie per inserire Krunic. Non è una questione di uomini, forse non solo, perché i rossoneri sembrano senz'anima. Forse si deve chiedere se la squadra è davvero dalla sua parte. Per tutti è da 4, linea unanime.

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

MilanNews: 4