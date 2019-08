Stecca in maniera clamorosa: falliscono tutte le sue scommesse e il Milan torna a casa a mani vuote dalla trasferta di Udine (0-1). L’esordio in campionato di Marco Giampaolo sulla panchina dei rossoneri è stato a dir poco disastroso. Con una squadra mai capace di costruire occasioni da rete e mal collegata tra i reparti, con poche idee di gioco e ancora in cerca di sé stessa. Ci può stare, a mercato ancora aperto e ad agosto inoltrato. Anche se sconfessare la campagna di rafforzamento e la filosofia di calcio impostata per tutta l’estate già dopo la prima giornata di Serie A potrebbe rivelarsi una scelta assai controproducente per l’ex tecnico della Sampdoria. Chiamato subito al primo esame, con tante modifiche tattiche rispetto alla gara di ieri, sabato prossimo contro il Brescia.

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

MilanNews: 5