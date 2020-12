Le pagelle di Giampaolo: tutto rovinato nel finale. I cambi sono pochi, tardivi e sbagliati

vedi letture

Il Torino sfiora la vittoria, spera poi nel pareggio e alla fine esce sconfitto dal derby contro la Juventus. Altra brutta serata per Marco Giampaolo, le cui pagelle non sono sufficienti. "Non può effettuare cambi in maniera così tardiva, soprattutto in una partita così importante", la motivazione del 5 assegnatogli da noi di TMW. Stesso voto da Tuttosport, secondo cui siamo alle solite: il Toro gioca bene e rovina tutto nei minuti finali. Pochi cambi, tardivi e sbagliati. Mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport: "Nella ripresa doveva rialzare la squadra e intercettare i passi indietro. Piuttosto che togliere una punta".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6