Per La Stampa Diego Godin "sente già l'aria del Derby d'Italia". Sulla stessa lunghezza d'onda il Corriere dello Sport, secondo cui Godin "segna da leader dell'Atletico e da... futuro interista". In generale il capitano rojiblanco è valutato quasi universalmente come il migliore in campo: per il gol del 2-0, certo, ma pure per una prova dura e solida in fase difensiva. Esemplificativo, in tal senso, il giudizio di TMW: "Leader della difesa, anima di una truppa di cui incarna valori e spirito, nonostante il divorzio ormai annunciato a fine stagione".

I voti a Diego Godin:

TuttoMercatoWeb - 7,5

La Gazzetta dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

la Repubblica - 8

Corriere della Sera - 7

La Stampa - 7