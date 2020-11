Le pagelle di Godin: in crescita, ma non è ancora il leader della difesa del Cagliari

Diego Godin non si è ancora inserito al meglio al Cagliari, ma pian piano sta facendo importanti passi in avanti. Contro il Bologna guida la difesa con personalità ed esperienza, non ha particolari responsabilità sui tre gol subiti dalla sua squadra, ma per La Gazzetta dello Sport "Non sembra ancora il leader della difesa" e "deve crescere". Voto 5,5, così come dal Corriere dello Sport che lo critica per un po' di superficialità in un paio di occasioni. Stesso punteggio anche da Tuttosport che evidenzia un'ingenuità che poteva costar cara nel primo tempo.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6