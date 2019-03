Le pagelle di Godin: non si salva neanche il Faraone. Addio Europa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin ha chiuso all'Allianz Stadium la sua avventura europea con la maglia dell'Atletico Madrid e quella che doveva essere la serata del trionfo dopo il 2-0 dell'andata si è trasformata in un vero e proprio incubo. A dire il vero il Faraone non è stato neanche tra i peggiori ma la prova dell'intera squadra è stata totalmente disastrosa, tanto che resta impossibile salvare qualcuno. La prossima gara europea la giocherà con la maglia dell'Inter e in Serie A avrà modo di prendersi la rivincita contro la Juventus.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4,5