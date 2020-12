Le pagelle di Gollini: la media più alta di tutti. Il ct Mancini è avvisato

Il migliore in assoluto di tutta la giornata della Serie A. Media voto superiore all'8 per il portiere dell'Atalanta, capace di parare il rigore a Cristiano Ronaldo ma non soltanto. Incolpevole sulla rete bianconera, fa parate su parate ed è superlativo anche prima e dopo, nonostante la pallonata presa in faccia. Con gare così, si candida per una maglia all'Europeo: e poi, non solo parare ma bloccare il penalty di CR7 (è il secondo di sempre a farlo) è un lusso. Mancini è avvisato.

Tuttomercatoweb.com 8

Gazzetta dello Sport 8

Tuttosport 8.5

Corriere dello Sport 8