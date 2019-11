© foto di www.imagephotoagency.it

"Quattro cose fantastiche in quattro secondi per un gol meraviglioso. Perdonato il 3-0 divorato". La Gazzetta dello Sport, questa mattina, esalta così la prova di Alejandro Gomez contro la Dinamo Zagabria. E pensare che, riprendendo invece la nostra analisi di ieri sera su TMW, la giocata da campione per il 2-0 finale non è stata neanche l'unica super idea della sua partita. Pioggia inevitabile di 8 in pagella (c'è anche un 8,5!), dunque, per il 'Papu', che si è regalato e ha regalato ai suoi tifosi una notte magica e indimenticabile dopo il vantaggio iniziale firmato da Muriel su calcio di rigore. La prima gioia dell'Atalanta in Champions League, una vittoria che tiene viva la speranza.

Questi tutti i voti di Alejandro Gomez:

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

TuttoAtalanta: 8