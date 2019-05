Le pagelle di Gomez: capitano vero. Mezzo piede in Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta ha mezzo piede in Champions League e il migliore ieri all'Olimpico è stato Alejandro Gomez. Sempre pericoloso e pronto a servire i compagni in ogni modo: doppio assist e prestazione monumentale per il capitano orobico che continua a trascinare i suoi verso il quarto posto. Il vero condottiero della prima domenica di maggio è stato lui e chissà che questa prestazione non risulti decisiva alla fine del campionato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7