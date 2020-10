Le pagelle di Gomez: clamoroso, cioccolatino, una perla. Il suo assist per Zapata ruba i titoli

Un inizio stentato, ma alla distanza Alejandro Gomez esce e guida l'Atalanta ad una rimonta non certo semplice contro l'Ajax. Su TMW descriviamo l'assist per Zapata come "clamoroso". Per il Corriere dello Sport la palla per il colombiano è "un cioccolatino", ma il quotidiano sottolinea anche il fastidio dell'argentino al momento della sostituzione. Per Tuttosport il cross è "una perla", inevitabile porre l'accento ancora su quella giocata visto che risulta decisiva ai fini del risultato. Voti tutti ampiamente sopra il 6.

I voti di Alejandro Gomez

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5