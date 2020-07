Le pagelle di Gomez: è stanco, non è il solito. Ma resta centrale nell'Atalanta

Nella scorsa giornata di campionato Alejandro 'Papu' Gomez aveva tirato il fiato, ma a vedere la prova fornita ieri con l'Hellas Verona non sembra essergli servito a tanto. Per noi di Tuttomercatoweb.com il voto da assegnargli è 5. Si attestano sulla sufficienza invece i quotidiani. Per La Gazzetta dello Sport "Il Papu è stanco, questo non è il Papu". Per il Corriere della Sera comincia male ma poi cresce, Tuttosport scrive che non brilla ma è sempre centrale nel gioco dell'Atalanta.

I VOTI DI GOMEZ:

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6