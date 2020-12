Le pagelle di Gomez: entra ed è decisivo. Gasp può farne davvero a meno?

Entra e l'Atalanta riconosce il suo leader in campo. Come da sempre. Il destino è segnato, la rottura sembra non possibile da ricucire ma finché c'è, la sensazione è che sia meglio vederlo in campo con la maglia della Dea. L'Atalanta può fare al momento davvero a meno di lui? Per l'impatto dato in campo sembra difficile. Non incide tanto con gli episodi ma proprio con la sua presenza sul terreno di gioco. Matura la scelta di Gasperini di farlo comunque giocare, pensando al bene della squadra.

Tuttomercatoweb.com 7

Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 6.5

Corriere dello Sport 6.5