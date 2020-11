Le pagelle di Gomez: il jet lag si sente tutto, così spento non si vedeva da tempo

vedi letture

Brutta prestazione del 'Papu' Gomez ieri contro lo Spezia. Per noi di TMW la sua prova è da 5 in pagella, così come il Corriere dello Sport e da La Gazzetta dello Sport che sottolinea la sua scarsa brillantezza e scrive che "un Papu così spento non si vedeva da tempo". Tuttosport dà la colpa alla stanchezza per le ore di volo visto che ha giocato con l'Argentina in Perù. Un 5 anche dal Corriere di Bergamo: "Il jet lag si sente tutto, trotterella e non è mai decisivo".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5